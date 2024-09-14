فيديو | "أريد رؤيته!".. طفلة كوبية تنهار باكية بسبب ميسي

النجم الأرجنتيني يعود من الإصابة مع عشق الجماهير في كل أنحاء العالم له

عبرت طفلة صغيرة عن حبها لليونيل ميسي بشكل بريء للغاية، حين بكت أمام والدتها قائلة لها: "أريد رؤية ميسي!".

سرعان ما انتشر الأمر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حسابات إنتر ميامي -نادي ميسي- الرسمية.

ما كان من مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي بالنادي إلا أن نشروا المقطع الذي انتشر بقوة، ولكن عبر حساب النادي على "إنستجرام".

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في المقطع تسألة والدة الطفلة التي تحمل الجنسية الكوبية: "لماذا تريدين رؤية ميسي؟" فتجيبها باكية: "أنا مشجعة له.. أريد رؤية ميسي!".

ويعود ميسي من جديد إلى ملاعب كرة القدم بعد إصابة طويلة تعرض لها أمام كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، وأجبرته على الراحة مدة شهرين.