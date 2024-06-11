فيديو | على أرضية ملعب النصر .. محمد العويس يكرر حركة كريستيانو رونالدو "المشينة"

ماذا فعل محمد العويس؟..

أثار محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "الجدل" في مباراة منتخب السعودية أمام نظيره الأردني، مساء اليوم الثلاثاء.

السعودية استضافت منتخب الأردن، على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

العويس غادر الملعب في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول؛ بعد أن تعرض للإصابة في "العضلة الخلفية"، في اللعبة التي استقبلت فيها شباكه هدفًا، من علي علوان، جناح منتخب الأردن.

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وبعد خروجه من أرضية الملعب، ودخول الحارس أحمد الكسار بدلًا منه، استقبلت شباك السعودية "الهدف الثاني" من الأردن، وبنفس الطريقة أيضًا؛ عندما حولت الكرة مسارها، بعد الاصطدام بدفاعات الأخضر.

وفي أعقاب الهدف الأردني الثاني.. ظهر العويس وهو يقوم بحركة مشينة من "دكة البدلاء"؛ على الطريقة التي تعرض بسببها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أوقفت رونالدو، لمدة مباراة واحدة؛ بحجة قيامه بإشارت مشينة لجماهير نادي الشباب، في ديربي الرياض.

ولم يتضح حتى الآن؛ سبب قيام العويس بهذه الحركة؛ إلا أنه أثناء خروجه من الملعب "مصابًا"، كان غاضبًا للغاية من التغطية الدفاعية السيئة، لزملائه.