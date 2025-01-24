فيديو | أرتورو فيدال يصدم "سبيد" بإجابته السريعة على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو!

خلال الزيارة السريعة التي قام بها المؤثر الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سبيد" إلى تشيلي، قابل أسطورة تشيلي ونجم برشلونة ويوفنتوس وإنتر وبايرن الأسبق أرتورو فيدال.

فيدال الذي يلعب حاليًا لنادي كولو كولو الشهير في تشيلي، أحبط "سبيد" بشكل كبير إثر المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

طرح "سبيد" سؤالاً على بطل كوبا أمريكا مرتين، متسائلاً عما إذا كان يفضل ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو. وزاد استياء سبيد عندما رد فيدال.

لم يتردد فيدال، حيث أعلن أن أفضل لاعب بالنسبة له هو "ميسي.. ميسي أخي.. ميسي جيد للغاية". ترك هذا التأييد السريع والثابت لميسي "سبيد" مستاءً بشكل واضح.

من الجدير بالذكر أن "سبيد" معروف بعلاقته الوثيقة مع النجم البرتغالي، ومن الواضح أن هذا الرد غير المتوقع من فيدال أذهل "سبيد" وبغض النظر عن تلك اللحظة التي سادها بعض التوتر، فقد ودع كل منهما الآخر بحرارة.