فيديو | "أربعة في الأهلي وخمسة في الهلال" .. إعلامي يشمت بعد فوز ريال مدريد بمونديال الأندية!

شماتة إعلامية ضد الهلال والأهلي

احتفل الإعلامي الرياضي عبد العزيز عطية، بخسارة ناديي الهلال والأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية، مساء يوم السبت، في مباراتي تحديد صحاب البرونزية والبطل.

وخسر الأهلي على يد فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر الهلال على يد ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نهائي المونديال.

وبدأ عطية برنامجه "الديربي" وهو يرتدي قميص ريال مدريد، ويُشير بيده بالرقمين أربعة وخمسة، في إشارة لهزيمتي الأهلي والهلال بمونديال الأندية.

وقال عطية: "خمسة لريال مدريد و4 لفلامنجو، وهذا هو الوضع الطبيعي، لأن البطولة ذهبت إلى الفريق الملكي من يستحقها، والأمر الطبيعي بدون طرد أو ركلات جزاء هذه هي النتيجة الطبيعية".

ووجه الإعلامي الرياضي التهنئة إلى جماهير ريال مدريد وفلامنجو، على تحقيقهما الفوز في بطولة كأس العالم للأندية.