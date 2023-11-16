فيديو | على أراضي جدة .. ردة فعل مثيرة من عمر السومة بعد رمي "شال الأهلي"

السومة أكد على عشقه للنادي الأهلي كثيرًا

قاد الأسطورة السورية عمر السومة، منتخب بلاده لـ"الفوز" على كوريا الشمالية، بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

السومة سجل الهدف الوحيد في المباراة؛ ليحل منتخب سوريا في المركز الثاني بالمجموعة، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب اليابان "المتصدر".

وأثناء مغادرته أرضية ملعب المباراة، التي أقيمت في مدينة جدة، قام أحد المشجعين، برمي "شال" النادي الأهلي، فريق الأسطورة السورية "السابق".

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السومة عاد أثناء توجهه إلى ممر غرفة الملابس، وقام برفع "شال" النادي الأهلي من أرضية الملعب؛ حيث حمله معه وهو خارج.

جدير بالذكر أن عمر السومة، مثّل النادي الأهلي في الفترة من 2014 إلى 2021، قبل الرحيل عقب هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى؛ حيث انضم إلى العربي القطري، على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي.