فيديو | أراد الطقطقة فعاقبه علي البليهي! .. مدافع الهلال يشتبك مع تاليسكا

أحمد رفعت
Ali Al-Bulaihi - taliscaGoal AR
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اشتباك بالأيدي عقب انتهاء نهائي كأس الملك سلمان للأندية

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

سيطر الغضب على علي البليهي مدافع نادي الهلال، بعد خسارة فريقه لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، على يد الغريم التقليدي النصر، ليتشبك مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب العالمي.

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وخسر الهلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية، على يد النصر بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق العالمي البطولة العربية الأولى في تاريخه.

وبعد انتهاء المباراة، حمل تاليسكا علم نادي النصر، واتجه إلى منتصف ملعب "الحوية" الذي استضاف اللقاء، في محاولة منه لغرس العلم كما فعل البليهي من قبل.

ولكن البليهي وقف في منتصف الملعب ومنع تاليسكا من هذا الأمر، ليدخل الثنائي في اشتباك بالأيدي، لولا تدخل لاعبي الفريقين من أجل فض الاشتباك.

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وكان علي البليهي قد قام بغرس علم نادي الهلال في منتصف ملعب مباراته أمام النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، احتفالًا بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية على حساب الغريم التقليدي.

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127719 الأصوات