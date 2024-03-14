فيديو | أدمن المخدرات ويُعالج نفسيًا .. اعترافات خطيرة من نجم إيطاليا السابق!

مفاجآت يكشفها نجم إيطاليا السابق!

على الرغم من أن مسيرته انتهت كلاعب كرة قدم في وقت مبكر، إلا أن دانييل أوزفالدو نجم إنتر وروما ومنتخب إيطاليا السابق خرج بتصريحات قوية يتعرف فيها بأسرار خطيرة تخص حياته الشخصية!

واعتزل أوزفالدو كرة القدم عام 2016 بعد تجربته مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل تجربته الأخيرة في بداية عام 2020، دون أن يُحالفه الحظ ليُقرر الابتعاد بشكل نهائي عن كرة القدم، لتشهد حياته العديد من الأمور المثيرة للجدل.

ونشر أوزفالدو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو له، يقول فيه: "أخضع لعلاج نفسي ومن الصعب الخروج منه، لأنني أدمنت الكحول والمخدرات".

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وأضاف دانييل: "أبعد نفسي عن الأشخاص الذين أحبهم، في الماضي كنت لاعبًا كبيرًا، وشخصًا مختلفًا تمامًا، ولكن الآن أصبحت شخصًا لا أعرفه!".

وواصل: "أقول هذه الأمور ولكنني لا أعيش دور الضحية، ولكن حتى يفهم الجميع سبب قراراتي الخاطئة، من الصعب جدًا بالنسبة لي التمييز بين الأمور الحقيقية والأمور غير الحقيقية".

وأنهى أوزفالدو حديثه قائلًا: "ليس لدي وظيفة مستقرة الآن، وأنفقت كل أموالي ولم أعد أستطيع مغادرة المنزل حتى، أريد أن أعود إلى ما كنت عليه من قبل، وأريد أن يغفر لي أصدقائي وعائلتي وقبلهم أبنائي".

ووجد النجم الإيطالي صاحب الـ38 عامًا تعاطفًا من جانب العديد من متابعيه، بينها تعليق لياندرو باريديس لاعب روما الذي علق له: "هيا يا داني يا عزيزي، كل شيء سيكون على ما يرام".