فيديو | "أدري أنكم مضغوطين" .. وليد الفراج يتوجه بطلب خاص لـ "الشامتين" في الهلال

الهلال سقط في فخ الخسارة أمام العين

لم يتوقف الشامتون في خسارة الهلال أمام العين 4-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن الاحتفال والسخرية من الفريق ونجومه منذ انتهاء المباراة مساء أمس في الإمارات، وقد توجه الإعلامي وليد الفراج بطلب خاص لهم.

الهلال سيستضيف العين في الرياض يوم الثلاثاء القادم، وسيكون مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل إلى النهائي القاري، وإلا سيُواجه مصير مواطنه النصر وهو الخروج أمام الزعيم الإماراتي.

الفراج تلقى عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عددًا من الرسائل الساخرة في سقوط الهلال وكذلك في رد فعله عقب الخسارة، إذ قال أحدهم "ليلة عزاء في استوديو أكشن مع وليد"، فيما ذكره أحدهم بحديثه عن الفيحاء حين خسر بالأربعة في دوري أبطال آسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي المخضرم رد على تلك الرسائل بالإشارة إلى أن الهلال لم يخسر بعد وبأنه يختلف كثيرًا عن الفيحاء، إذ قال "لم تنته البطولة يا جماعة، الهلال لم يخرج بعد، أعلم أن فريق فاز في 34 مباراة استفز الأخضر واليابس. ولمن يُريد تفريغ ما في قلبه عن موضوع الفيحاء .. مع احترامي لك، هل تُقارن الهلال بالفيحاء! الهلال يخسر بالأربعة والخمسة لكنه تُوج بدوري الأبطال".

وأتم حديثه متوجهًا بطلب خاص لأولئك الشامتين، حيث قال "الهلال لم يخرج بعد، أجلوا الاحتفالات حتى يخرج من البطولة، انتظروا للثلاثاء القادم فقط وتلك ليست مدة طويلة".

العضو الذهبي في الهلال، حسن الناقور، نشر مقطع الفيديو الخاص بالفراج مع العديد من الوجوه التعبيرية الضاحكة.