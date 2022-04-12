ليونيل ميسي
فيديو | "أدركوا معنى كأس العالم" .. رد فعل ميسي على احتفال أسرته بهدف!
10:03 م غرينتش+2 4/12/2022
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقطع فيديو فياض بالمشاعر بعد مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي في دور الـ 16 من كأس العالم المقام حاليًا في قطر.
جاء هذا عقب المباراة في لقاء مع قناة "تي واي سي"، وقام المراسل بعرض احتفالات عائلة ميسي عليه أمام العدسات لتسجيل رد فعله.
وقال ميسي: "الأمر عاطفي للغاية، هناك الكثير من السعادة، أعلم كم يعانون وكم يستمتعون كما هو حال كل من في الأرجنتين".
وأضاف: "تلك هي المرة الأولى التي يكون فيها أبنائي على وعي بمعنى كأس العالم، ويعيشون التجربة مثل بقيتنا".
وكان ميسي حاسمًا في مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي في دور الـ 16 من كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول الذي فتح طريق الفوز للفريق.