فيديو | أخلاق الأساطير .. كريستيانو رونالدو يرد على استفزازات جمهور الهلال بـ"بوسة وتصرف مفاجئ"

ماذا فعل كريستيانو رونالدو على هامش ديربي الهلال والنصر؟

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فاجأ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جماهير الهلال، قبل دقائق من انطلاق ديربي الرياض الكبير.

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النصر يحل ضيفًا على الهلال، في آخر مباراة على ملعب الملك فهد الدولي، قبل الإغلاق لـ"التطوير"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأثناء عمليات الإحماء قبل بداية الديربي.. قام رونالدو، بتحية جماهير فريقه النصر، قبل التوجه إلى مقاعد مشجعي الهلال، المتواجدين في ملعب الملك فهد الدولي؛ لـ"تحيتهم".

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تحية الأسطورة البرتغالية لـ"جماهير الهلال"؛ جاءت على الرغم من تصرفاتهم الاستفزازية ضده؛ حيث قاموا بمجرد نزوله إلى أرضية الملعب، بترديد اسم منافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ وفقًا للإعلامي الرياضي خالد الرشيد.

وعادت جماهير الهلال، لاستفزاز رونالدو مجددًا، خلال توجهه إلى غرفة الملابس، لاستراحة ما بين الشوطين؛ حيث رددوا اسم ميسي مجددًا، الأمر الذي استقبله الأسطورة البرتغالية، بالضحك مع إرسال "قبلات - بوسة" لهم.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، ظهر خلال عمليات الإحماء؛ وهو يضع "لاصقًا طبيًا" على رقبته، حيث عانى من الإصابة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد لعبة مشتركة في مباراة النصر الأخيرة، أمام برسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

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