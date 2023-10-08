فيديو | أحمد حجازي حاول منعه .. نجم الاتحاد يشتبك مع مشجع بسبب ديربي الأهلي

الغضب يضرب الاتحاديين بعد الهزيمة في أول ديربي أمام الأهلي الموسم الجاري

SHAHID

بينما من المفترض على اللاعب تقبل غضب الجماهير كما تكون هي الداعم الأول له، اشتبك أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي مع مشجع، دفاعًا عن إدارة النادي "غير الربحية" برئاسة أنمار الحائلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد تلقى الهزيمة أول أمس الجمعة، في عقر داره، أمام الأهلي في ديربي جدة بهدف نظيف، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

المباراة حضرها أحمد عصام كعكي؛ نائب الرئيس الحائلي، من المدرجات وبجواره ثنائي الفريق عمر هوساوي والمصري أحمد حجازي، لكن اللاعب المحلي لم يتقبل نقد أحد الجماهير للنائب..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فيديو انتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ظهر خلاله هوساوي منفعلًا على أحد الجماهير الغاضبة: "اهدأ .. وطي صوتك، اهدأ .. اهدأ".

الموقف لم يعجب حجازي الذي حاول تهدئة هوساوي، بالضرب على كتفه، بجانب محاولات من كعكي بالكلام لكفه عن محاولة تهدئة الجماهير.

يشار إلى أن الفوز في ديربي جدة رفع رصيد الراقي للنقطة 19 في المركز الخامس في جدول الترتيب، خلف الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع، بنفس الرصيد من النقاط، لكن الأخير يتفوق في الأهداف.

SHAHID