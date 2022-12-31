فيديو | "أجيبه لو كان تحت الحراسة" .. أهزوجة جديدة لجمهور النصر احتفالًا برونالدو

جماهير النصر تحتفل بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو على طريقتها

Shahid

حالة من السعادة الكبيرة بين جماهير نادي النصر، بعد حسم العالمي صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق.

وأعلن نادي النصر عن التعاقد مع رونالدو أمس الجمعة في صفقة انتقال حر حتى عام 2025، ليصبح أولى صفقات العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023.

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وقامت الجماهير المتواجدة في ملعب محمد بن فهد بالدمام، من أجل حضور مباراة فريق النصر أمام الخليج، بالغناء قبل انطلاق المباراة بأهزوجة جديدة ترحيبًا برونالدو.

ورددت الجماهير: "والله أجيبه لا تقولوا هذه صعيبة، رونالدو والله أجيبه، لو كان تحت الحراسة"، احتفالًا بالصفقة الجديدة التي أبرمها نادي النصر.

كما قامت جماهير العالمي بترديد اسم رونالدو في الدقيقة السابعة من زمن مباراة النصر والخليج، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid