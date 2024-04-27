رحلة أمريكية لاستعادة الذكريات

غاب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عن رحلة الفريق لمواجهة ريال سوسييداد، أمس، الجمعة، بالدوري الإسباني، وسط تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء ذلك.

ريال قام بالوظيفة المطلوبة على أكمل وجه، ونجح في الفوز بهدف نظيف سجله أردا جولر، ليقترب من حسم الليجا بشكل رسمي، ولكن أين كان بيريز؟

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن تواجد رئيس ريال في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لرؤية لوكا دونسيتش نجم فريق دالاس مافريكس وهو يلعب واحدة من أهم مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهر بيريز وهو يقوم بمفاجئة دونسيتس بظهوره في ملعب المباراة، حيث توجه إليه لاعب ريال السابق لمعانقته والترحيب به، قبل المشاركة في فوز فريقه على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 101/90.

وكان دونسيتش قد بدأ مسيرته الاحترافية كلاعب كرة سلة مع ريال مدريد خلال تواجد بيريز، قبل أن يغادر لدوري "NBA" في 2018 ليصبح أحد أبرز اللاعبين بالمسابقة.

وخلال الفترة التي قضاها اللاعب السلوفيني في مدريد، التقى بالعديد من النجوم مثل كريستيانو رونالدو وغيره، وحصل على لقب "الصبي المعجزة"، وذلك لاعتباره أصغر فائز على الإطلاق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.