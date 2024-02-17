فيديو | بسبب قبلة .. كريستيانو رونالدو يُعنف نجله في تتويج براعم النصر بالدوري

شاهد ما حدث بين رونالدو ونجله

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عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن غضبه تجاه نجله كريستيانو جونيور، وذلك خلال تتويج فريق البراعم بنادي النصر الذي يلعب له الأخير، ببطولة الدوري.

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وحرص نادي النصر على تكريم لاعبي فريق البراعم الذي يلعب له نجل رونالدو، قبل انطلاق مباراة الفريق الأول ضد الفتح، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو أثناء دخول فريق البراعم، حيث قام جميع اللاعبين بمصافحة لاعبي الفريق الأول، باستثناء كريستيانو جونيور!

وعبر كريستيانو رونالدو عن غضبه من سير نجله بعيدًا عن لاعبي الفريق الأول، حيث طالبه بالمجيء من أجل منحه قبلة، ولكن جونيور فضل السير بعيدًا عن الفريق.

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وظهر كريستيانو جونيور رفقة فريق البراعم بنادي النصر، أثناء التقاط الصور التذكارية احتفالًا بلقب الدوري الذي تم التتويج به، قبل انطلاق مواجهة النصر أمام الفتح.

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