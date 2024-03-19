فيديو | "أتمنى أن تكون إجازة بلا عودة إلى النصر" .. الصرامي يفتح النار على جويدو فينجا

تصرفه أثار غضب جماهير نادي النصر..

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فتح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الأسبق باسم النصر، "النار" على الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي؛ بعد غيابه عن كلاسيكو السعودية أمام الأهلي.

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فينجا عاد إلى بلاده في "إجازة"؛ قبل كلاسيكو النصر والأهلي، الذي انتهى بفوز العالمي (1-0)، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الصرامي قال في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي": "عندما سمعت الخبر لم أصدق؛ فقمت بالاتصال بمصادر نصراوية، من أجل التأكد".

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وكشف الإعلامي الرياضي، أن المصادر النصراوية أكدت له على أن فينجا غادر بالفعل؛ بعد خروج الفريق الأول من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أمام العين الإماراتي.

ووصف سعود الصرامي، هذا التصرف بـ"غير الاحترافي"؛ قائلًا: "أتمنى أن يمدد إجازته إلى ما لا نهاية، وتكون إجازة بلا عودة".

وشدد الصرامي، على أن نادي النصر يحتاج إلى تكاتف جميع اللاعبين والمسؤولين، خلال الوقت الحالي؛ خاصة مع أزمة النتائج في الفترة الأخيرة.

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