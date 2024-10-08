فيديو | "ما فعلته لمس قلبي" .. آلان ماكسيمين يكافئ مشجع الأهلي الوفي بهدية خاصة

ماذا فعل آلان سانت ماكسيمين؟!..

قدّم النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، "لفتة رائعة" تجاه يزن بن فهد، المشجع الصغير "العاشق" للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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ماكسيمين انضم إلى الأهلي في عام 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ إلا أنه رحل في صيف العام الحالي، إلى فريق فنربخشه التركي، لمدة موسم رياضي واحد - على سبيل الإعارة -.

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وعلى الرغم من تواجده في تركيا؛ إلا أن ماكسيمين حرص على تقديم هدية إلى يزن؛ عبارة عن قميصه مع الفريق الأهلاوية، وعليه اسمه ورقمه.

وقال النجم الفرنسي في رسالة إلى المشجع الأهلاوي - من ذوي الهمم -، عبر الحساب الرسمي للإعلامي الرياضي وليد سعيد بمنصة "إكس": "مرحبًا يزن.. أتمنى أن تكون جيدًا.. هذا (القميص) هدية مني؛ لأن الفيديو كان مذهلًا".

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سعيد كان قد نشر فيديو يوم 2 سبتمبر 2024، يظهر يزن وهو يذهب إلى متجر النادي الأهلي، على الرغم من المطر الشديد وحالته الصحية؛ وهو الأمر الذي تفاعل معه ماكسيمين وقتها، حيث طالب الإعلامي الرياضي بمساعدته للوصول إلى هذا المشجع الصغير.

وأضاف آلان سانت ماكسيمين في رسالته، مخاطبًا يزن بن فهد: "أعتقد أنك معجب كبير بي، لكنني أنا معجب كبير بك؛ لأن ما رأيته في (الفيديو)، لمس قلبي حقا".

وأعرب ماكسيمين عن أمنيته بالتوفيق ليزن، وأن يراه في أقرب وقتٍ ممكن؛ عندما يعود إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.