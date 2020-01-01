فيديو: أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2020-21

شاهد أهداف الهلال وضمك في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021

استضاف الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد نادي ضمك في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2020-21، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين نظيفين.

تقدم جوميس للموج الأزرق في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف من عرضية أرضية عن طريق كارييو قابلها الفرنسي بتسديدة يسارية أرضية مرت لشباك زغبة.

سجل بافيتيمبي جوميس الهدف الثاني للهلال بنفس الطريقة في الدقيقة 60 من عمر المباراة، لكن هذه المرة أرسل له العرضية محمد البريك فمرت من مصطفى زغبة ووجدت قدم مهاجم الزعيم الذي حولها للشباك الخاوية.

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بهذه النتيجة أصبح رصيد نادي الهلال 7 نقاطٍ بالتساوي مع الاتفاق والفيصلي صاحبي المركزين الأول والثاني، أما ضمك ففشل في الحصول على نقطته الأولى هذا الموسم من الدوري السعودي ودخل منطقة الهبوط.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال القادمة في ستكون ضد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي في ملعب الأمير سعود بن جلوي.