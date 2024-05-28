أنشيلوتي: سأعتزل في ريال مدريد بعد تحقيق ذلك اللقب!

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن نيته اعتزال كرة القدم في صفوف النادي الملكي وعدم الاستمرار في عالم التدريب بعد انتهاء مسيرته معهم.

جاء هذا في تصريحات نشرتها صحيفة "ريبوبليكا" على لسان المدير الفني الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا خلال أيام.

وقال أنشيلوتي: "عندما اعتزل تدريب كرة القدم سيكون ذلك في صفوف ريال مدريد، لكن يجب أن أفوز بدوري أبطال أوروبا آخر معهم أولًا".

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وأردف عن فينيسيوس جونيور: "هو يتحسن بشكل يومي، ويملك تفاهمًا كبيرًا مع جود بيلينجهام".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي قد قاد ريال مدريد بالفعل للفوزز بالدوري الإسباني وكأس السوبر لهذا الموسم، وسيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا خلال أيام.