فيديو: انتهت كرة القدم التي نعرفها .. إنفانتينو يعلن مجموعة قوانين ثورية قد تغير اللعبة للأبد!

"نريد أن نحارب ضد إضاعة الوقت وجعل الكرة ممتعة"

كانت هذه مقدمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لمجموعة من التعديلات الثورية، التي تم اتخاذها على قواعد اللعبة المعروفة حاليًا، وسوف تتسبب في تغير كرة القدم إلى الأبد.

تعديلات مستحدثة تم المصادقة عليها بالفعل من المسؤولين في المجلس الدولي لكرة القدم المعروف باسم IFAB المنوط له سن وتعديل القوانين.

تلك التعديلات الجديدة حين يتم تطبيقها بالفعل، لن تكون اللعبة كما كانت في السابق أبدًا، وسوف يُحقق البعض منها ما كان يحلم به المشجعون طوال سنوات طويلة، أما البعض الآخر من تلك التعديلات، فسيكون بمثابة مخاطرة كبيرة على الإثارة والمتعة.

إذاً ما هي التعديلات الجديدة التي نتحدث عنها، ومتى سيتم تطبيقها خلال المباريات؟