فيديو | الوداد يتعادل أمام الأهلي إيجابيًا .. وعنوان لقاء الشرطة والترجي "سلبي"

الوداد يتعادل أمام الأهلي طرابلس الليبي بهدف لمثله، والشرطة يتعادل سلبيًا أمام الترجي

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تعادل فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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الأهلي طرابلس والوداد رفعا رصيدهما إلى نقطتين في المركزين الأول والثاني بالترتيب، بينما تتبقى مباراة أخرى في نفس المجموعة بين الهلال والسد القطري.

تقدم أيوب العملود بالهدف الأول للوداد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق رأسية وضعها في مرمى الفريق الليبي، بعد عرضية أرسلها إسماعيل المترجي.

ونجح أحمد كراوع في تسجيل هدف التعادل لأهلي طرابلس بالدقيقة 48 من زمن المباراة، عن طريق رأسية من متابعة لتسديدة زميله التي ارتطمت بالعارضة.

وشهدت المباراة حصول هشام بوسفيان لاعب الوداد على كارت أحمر، بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بسبب تدخل عنيف بدون كرة ضد الخصم.

الشرطة يتعادل سلبيًا أمام الترجي

تعادل الشرطة العراقي سلبيًا أمام نظيره الترجي التونسي، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

الشرطة رفع رصيده إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما حصل الترجي على أول نقطة له في بطولة كأس الملك سلمان بالمركز الثالث، بينما الاتحاد بالمركز الثاني والصفاقسي بالمركز الرابع.

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