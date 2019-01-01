دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - الهلال يُحقق الفوز بـ11 هدف على رابيد لينز النمساوي

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فوز الهلال بهذه النتيجة الكبيرة يأتي ضمن المباراة الثانية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على حساب رابيد لينز النمساوي بنتيجة 11 هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بإطار ودي من أجل الإعداد للموسم الجديد.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كارلوس إدوار الذي سجل ثلاثية، سوريانو  الذي سجل هدفين، أحمد أشرف سجل هدفين، هتان باهبري سجل هدفين، وهدف لكلاً من الإسباني بوتيا والشباب خالد آل جبيع.

فوز الهلال بهذه النتيجة الكبيرة يأتي ضمن المباراة الثانية من أجل الإعداد للموسم الجديد 2019\2020، تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوسيشكو.

وكان الزعيم قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام سيبتال النمساوي وفاز بعشرة أهداف دون مقابل في المباراة التي شهدت هارتك من بافيتيمبي جويمس وثنائي من كارلوس إدواردو.

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يُذكر أن نادي الهلال يستهدف الموسم الجديد بمواجهة مواطنه نادي الأهلي ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي ستُقام 6 أغسطس المُقبل.

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