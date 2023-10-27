فيديو | الهلال يحبط انتفاضة الأهلي المخيفة .. ويغرد وحيدًا في الصدارة

الهلال يدمر الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير

SHAHID

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا غاليًا على نظيره الأهلي (3-1)، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بهذه النتيجة.. غرد الهلال منفردًا في صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة، بينما تجمد الأهلي عند النقطة 22، في المركز الخامس بجدول الترتيب.

الهلال دخل المباراة بقوة كبيرة جدًا؛ حيث سجل نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، هدفًا بعد مرور 45 ثانية فقط؛ وهو الأسرع في تاريخ الكلاسيكو، في مسابقة الدوري، منذ تطبيق نظام الاحتراف.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وسيطر الزعيم الهلالي، على أجواء الشوط الأول بالكامل؛ وسط غياب كامل من الأهلي، الذي لم يشكل أي خطورة، سوى في تسديدة الساحر الجزائري رياض محرز، في الدقيقة 18.

وأهدر المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، ركلة جزاء لنادي الهلال، في الدقيقة 26، قبل أن يعود ويعوض فريقه بـ"هدف ثاني"، في الدقيقة 37.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، كاد النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، أن يسجل الهدف الثالث للهلال، من ركلة حرة مباشرة، إلا أن العارضة تعاطفت مع الفريق الأهلاوي، هذه المرة.

ومع مطلع الشوط الثاني.. طالب علي مجرشي، ظهير أيمن النادي الأهلي، بالحصول على ركلة جزاء؛ إلا أن الحكم أكد على أن تدخل المدافع الدولي الهلالي علي البليهي، كان سليمًا على الكرة.

وواصل الأهلي، ضغطه بعد هذه اللقطة، حتى نجح النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، في تسجيل هدف تقليل الفارق للأهلي، في الدقيقة 59؛ بعد تمريرة سحرية من محرز.

وعاد الساحر الجزائري للإبداع مجددًا، في الدقيقة 65؛ عندما سدد كرة أكثر من رائعة، مرت بجوار القائم الهلالي الأيمن؛ قبل أن يتألق الحارس السنغالي إدوارد ميندي، وينقذ الأهلي من انفراد صريح من ميتروفيتش.

وعندما كان الأهلي قريبًا من التعادل، ارتكب المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، خطأ كارثيًا، بتسجيله هدفًا في مرمى الراقي، في الدقيقة 84؛ ليقضي على أحلام فريقه نهائيًا.

SHAHID