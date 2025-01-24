فيديو | رد قاطع على المشككين .. هكذا تعامل نجوم الهلال مع "هدف" نيمار في التدريبات!

نيمار على أبواب الرحيل من الهلال ولكن!

"اللاعب غير مرغوب فيه من نجوم الهلال!".. جملة روجها البعض عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع اقتراب رحيله.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومؤخرًا.. أعلن جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، رفضه إعادة تسجيل النجم البرازيلي في قائمة الفريق "المحلية"؛ حيث كان النادي قد رفع اسمه في يناير 2024، أثناء إصابته بـ"الرباط الصليبي"؛ لتتزايد الأخبار عن رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي.

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البعض استغل اقتراب اللاعب من الرحيل؛ للترويج بأنه لم يكن محبوبًا في الأساس، من عددٍ كبير من زملائه في نادي الهلال، الذين ينتظروا مغادرته الفريق الأول في أسرع وقتٍ ممكن.

ووسط كل ذلك.. نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لنيمار مع نجوم الزعيم، خلال "المناورة التكتيكية" التي أجراها جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، على هامش التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

نيمار سجل هدفًا جميلًا في هذه المناورة، بعد أن استلم الكرة ثم سدد بـ"القدم اليمنى"، أعلى شباك الحارس؛ وذلك حسب ما أظهره المقطع الذي نشره الهلال.

لاعبو الزعيم من ناحيتهم احتفلوا مع النجم البرازيلي "بشكل جنوني"، حيث قاموا بالصراخ بعد هذا الهدف، ثم ركضوا وراءه وقاموا باحتضانه؛ في مشهد يؤكد أن العلاقة بينهم رائعة للغاية، وعكس ما يصورها البعض.

جدير بالذكر أن كل الأخبار تؤكد اقتراب نيمار من الانضمام إلى صفوف نادي سانتوس، الذي بدأ مسيرته الكروية في صفوفه؛ قبل الرحيل في صيف 2013 إلى برشلونة، ثم إلى باريس سان جيرمان في 2017، وأخيرًا الهلال في 2023.