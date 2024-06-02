فيديو | نبوءة ياسر القحطاني السيئة لسعود عبدالحميد تتحقق!

ظهير الهلال سار على توقعات القحطاني تمامًا..

رغم أنه كان يقولها كيدًا في رفاقه النصراويين إلا أن نبوءة ياسر القحطاني؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، لظهير أيمن الزعيم الحالي سعود عبدالحميد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قد تحققت.

الزعيم توج قبل يومين بطلًا لكأس الملك بعد الفوز أمام النصر بركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

الترجيحيات شهدت إهدار سعود للركلة الخامسة، فيما أهدر ثنائي العالمي علي الحسن ومشاري النمر الركلة الرابعة والخامسة.

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وانتشر فيديو للقحطاني وهو يتابع المباراة مع أصدقائه، ظهر خلاله وهو يكشف عن توقعاته لسيناريوهات الركلات الترجيحية، فقبيل تنفيذ عبدالحميد لضربته، تنبأ نجم الزعيم الأسبق بأنه سيهدرها وهو ما حدث بالفعل.

لكن القحطاني أوضح أن النصراويين سيهدرون كذلك ولن يستغلوا فرصة عبدالحميد، وسيتمكن الهلال من العودة وخطف اللقب، ودار الواقع بحسب ما سرد تمامًا.

يذكر أن الهلال سيطر على بطولات الموسم الجاري من دوري روشن، كأس السوبر السعودي وكأس الملك، فيما خرج منافسوه بخفي حنين.