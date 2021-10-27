فيديو | "الهلال مثل الأهلي المصري لا يفوز بالحظ"

تشكيك في إصابة سالم الدوسري

أكد الإعلامي الرياضي تركي الحربي، على أنه ضد مقولة أن نادي الهلال يفوز بالحظ، مشيرًا إلى أن الأهلي المصري يُقال عليه نفس ما يقال عن الزعيم.

الهلال حقق الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف جاء في الوقت القاتل.

الحربي شكك خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية في إصابة سالم الدوسري، حيث قال: "سالم الدوسري سجل هدفًا في الدقيقة 77 خلال مباراة النصر، وقيل أنه مصاب".

الإعلامي الرياضي واصل: "كيف سجل سالم الدوسري هدفًا بمجهود فردي في مباراة النصر أمام الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبد الرحمن عبيد، وكان في قمة أدائه، رغم أنه عائد من الإصابة؟".

واستطرد قائلًا: "سالم الدوسري سيكون أول المتواجدين أمام الأهلي، والمدافع الكوري كيم هيون سوو سيكون حاضرًا أيضًا، وياسر الشهراني لا أعرف موقفه".

تركي الحربي علق على مقولة أن الهلال يفوز بالحظ قائلًا: "انا ضد مقولة أن الهلال يفوز بالحظ، لأن الفريق الذي يلعب لآخر لحظة يسجل".

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واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "هذه المقولة تقال في مصر أيضًا على النادي الأهلي، وهذا الأمر نتاج أن الفريق يلعب لآخر لحظة وينجح في التسجيل".

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي السعودي في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة.