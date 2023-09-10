فيديو | الهلال فاز باليانصيب! ميتروفيتش يُسجل "الهاتريك" الثاني خلال سبتمبر

القطار الصربي السريع لا يتوقف أبدًا

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يبدو أن الهلال بتعاقده مع ألكسندر ميتروفيتش لم يكن قد أتم صفقة ناجحة فقط، بل فاز باليانصيب! إذ يعيش مهاجم فولهام السابق فترة رائعة من مسيرته الكروية.

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الهلال اختار المهاجم الصربي بعد محاولات عديدة للتوقيع مع لاعبين آخرين على رأسهم روميلو لوكاكو وكيليان مبابي، وقد قاوم فولهام العرض السعودي كثيرًا حتى استسلم أخيرًا بفضل الضغط الشديد من ميتروفيتش.

صاحب الـ28 عامًا خاض 3 مباريات مع الهلال في دوري روشن سجل بها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وقد قاد الزعيم لقهر الاتحاد 4-3 بإحرازه الهاتريك في مواجهة الأول من سبتمبر الماضي في جدة.

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تألق ميتروفيتش لم يقتصر على الدوري السعودي، بل امتد لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2024، حيث سجل هاتريك جديد قاد به منتخب بلاده صربيا للفوز 3-1 على ليتوانيا خارج ملعبه، وقد سجل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول.

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الرياض يوم الجمعة القادم في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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