فيديو | "تعود أقوى يا صاحبي" .. ثنائي النصر في ضيافة الشهراني

رفيق الشهراني في منتخب السعودي حرص على زيارته في منزله

في أحدث ظهور لياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، طلع علينا من منزله، مستضيفًا ثنائي النصر، للاطمئنان عليه.

لاعب الزعيم كان قد تعرض لإصابة قوية مع المنتخب السعودي في مواجهة الأرجنتين، في بداية مشوار كأس العالم قطر 2022، أجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في غدة البنكرياس والوجه.

عبد الإله العمري؛ مدافع النصر ورفيق الشهراني في المنتخب السعودي، اصطحب معه زميله في العالمي أمين بخاري، وقاما بزيارة ظهير الأخضر في منزله، أمس السبت.

ونشر العمري صورًا وفيديو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل منزل الشهراني، معلقًا: "تعود أقوى يا صاحبي".

يذكر أن الإصابة كانت في كرة مشتركة مع زميله الحارس محمد العويس، إذ اصطدم وجهه بركبته، ليفقد الوعي لعدة ثواني على أرض الملعب.

وتعد مدة غياب لاعب الزعيم عن الملاعب غير معلومة، وسط تكهنات أنها ستصل لثلاثة أشهر أو أكثر.