فيديو | "النصر يحتاج إلى مليار ونصف للتتويج بدوري أبطال آسيا"

بطولة دوري أبطال آسيا مهرها غالي

يرى الناقد الرياضي فلاح القحطاني، أن نادي النصر يحتاج إلى ميزانية ضخمة، من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الإعلام "النصراوي" دائمًا ما يكون مثقفًا ولا يبحث عن أي شيء خارج.

النصر يستعد لمواجهة فريق تركتور الإيراني، في مباراة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد صعوده متصدرًا للمجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

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القحطاني قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "بطولة دوري أبطال آسيا مهرها غالي بالفعل، والأندية دفعت مبالغ هائلة لتحقيقها".

الناقد الرياضي تابع: "النصر إذا أراد أن يحقق دوري أبطال آسيا، سيحتاج لميزانية ودعم من مليار إلى مليار ونصف من أجل تحقيق تلك البطولة".

وتحول فلاح القحطاني للحديث عن الإعلام النصراوي حيث قال: "إعلام النصر ولله الحمد، معروف فيه الأدباء ومثقفين ووزراء وسفراء وضباط وأسماء كبيرة جدًا، ولم يتعاون مع فريق غير سعودي ضد نادي سعودي في كأس العالم مثل ما حدث مع نادي الاتحاد أمام الأهلي المصري".

واختتم القحطاني تصريحاته قائلًا: "إعلام النصر مثقف ومتربي ومتعلم ولا يمكن أن ينزل في يوم من الأيام للبحث عن "ريتويت" أو كلمة (جلاد)"