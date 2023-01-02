فيديو | رفقة جورجينا .. رونالدو يصل إلى الرياض استعدادًا لحفل تقديمه للنصر

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية "الرياض"، تمهيدًا لانضمامه للنصر.
الدون كان قد وقع عقد تمثيل العالمي قبل أيام، لمدة موسمين ونصف، في العاصمة الإسبانية "مدريد، في صفقة انتقال حر.
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ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية فيديو للحظات الأولى من وصول كريستيانو للرياض، رفقة صديقته جورجينا رودريجيز، والوفد النصراوي.
ومن المنتظر أن يقدم النادي العاصمي لاعبه الجديد مساء غدٍ الثلاثاء، في حفل خاص على ملعب مرسول بارك، في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض.
يذكر أن النصر تعاقد مع النجم البرتغالي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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