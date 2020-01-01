بث مباشر: شاهد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة النصر ضد الوحدة في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في استاد الملك فهد الدولي