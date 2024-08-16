فيديو | كاسترو "ينفرد" بكريستيانو رونالدو .. والأمن يتدخل بعد اقتحام مشجع تدريبات النصر

النصر يستعد لنهائي السوبر أمام الهلال..

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "تدريباته الأخيرة" اليوم الجمعة، استعدادًا لنهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، والمقرر غدًا السبت.

النصر تأهل إلى نهائي كأس السوبر، بعد الفوز على التعاون (2-0) في المربع الذهبي؛ بينما تخطى الهلال عقبة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وخلال التدريبات الأخيرة.. ظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الرياضية"، انفراد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق النصراوي، بمواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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وتبادل كاسترو ورونالدو "الحديث" لبعض الوقت، بعيدًا عن باقي لاعبي الفريق الأول وأفراد الجهازين الفني والإداري؛ حسب ما ظهر في المقطع أيضًا.

وعلى جانب آخر.. اقتحم أحد المشجعين، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حيث اقترب من اللاعبين، في الوقت الذي كان يبدو وأنه يبحث عن شخص بعينه.

ومن ناحيتهم.. تدخل رجال أمن الملعب، وقاموا بـ"السيطرة" على هذا المشجع، وإبعاده من أرضية الملعب؛ ليستكمل اللاعبون "المران"، بشكل طبيعي.