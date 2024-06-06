فيديو | "النتائج السيئة تطارده في كل مكان" .. الجزائر تسقط بحضور كريم بنزيما والجماهير تتفاعل

سقوط جديد تحت أنظار كريم بنزيما..

حضر المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، إلى ملعب "نيلسون مانديلا" في مدينة براقي الجزائرية؛ لمشاهدة مباراة منتخب الخضر أمام غينيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقبل المباراة.. حرص بنزيما صاحب الأصول الجزائرية، على دعم نجوم منتخب الخضر، في التدريبات الأخيرة؛ وذلك بعد تلقيه دعوة من اتحاد الكرة المحلي.

وظهر بنزيما في المنصة الشرفية لملعب "نيلسون مانديلا"، بصحبة شقيقه؛ حيث ظل يتابع المباراة، منذ دقيقتها الأولى وحتى إطلاق صافرة النهاية؛ وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك.

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لكن.. رغم حضوره للملعب وتحفيزه للاعبين في التدريبات؛ سقط منتخب الجزائر الأول لكرة القدم على أرضه ووسط جماهيره، في فخ الخسارة أمام ضيفه الغيني، بهدف مقابل اثنين.

هذه الهزيمة.. جمدت رصيد منتخب الجزائر عند النقطة السادسة، في المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من "غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال".

وتفاعلت الجماهير عبر منصة "إكس"، مع خسارة منتخب الجزائر بحضور بنزيما، وذلك بشكل ساخر؛ حيث كتب البعض قائلًا: "بركاتك يا كريم"، بينما اعتبر آخرون أن اللاعب منحوس.

وقال أحد الأشخاص: "كريم بنزيما منحوس رسمي.. نحس الاتحاد، والآن حضر مباراة الجزائر ونحسهم، مهزومين من غينيا على أرضهم".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي، عانى من تراجع كبير في النتائج، مع خسارة كافة البطولات في 2023-2024؛ وذلك في أول مواسم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم.