فيديو | المونديال يأتي إلى زلاتان! إبراهيموفيتش يخطف الأنظار في نهائي كأس العالم

النجم السويدي يخطف الأنظار في نهائي مونديال قطر

على الرغم من أن منتخب بلاده السويد لم يشارك في كأس العالم قطر 2022، إلا أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش خطف الأنظار قبل نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي مساء اليوم الأحد، من أجل تحديد بطل كأس العالم، على ملعب استاد لوسيل.

وتواجد زلاتان في المقصورة الرئيسية لاستاد لوسيل، حيث حضر من أجل مشاهدة المباراة، وتوجه نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصافحه.

ودار حوار جانبي بين ماكرون وزلاتان، في حضور الشيخ تميم بن حمد؛ أمير دولة قطر، الذي رحب باللاعب السويدي.

وظهر أيضًا في المدرجات بجوار زلاتان لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، الذي جاء لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي المونديال.