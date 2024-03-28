فيديو | بين المصارعة الحرة والرقص .. لامين يامال يثبت براءة فينيسوس جونيور!

لقطة لم تنتشر كثيرًا

وسط كل الاتهامات بالشغب لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل، ظهرت لقطة مع لامين يامال نجم برشلونة الشاب لتثبت عكس ذلك.

فينيسيوس ظهر في تعادل البرازيل مع إسبانيا بنتيجة 3/3 يوم 26 مارس الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو، ونفس الأمر بالنسبة ليامال الذي بدأ يشق طريقه مع منتخب بلاده عقب تألقه مع برشلونة.

بعض المستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعي، نشروا لقطة لفينيسيوس وهو يقوم بدفع يامال بشكل عنيف، وسخروا من نجم ريال مدريد بأنه أدخل المصارعة الحرة إلى كرة القدم.

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ولكن قام مستخدم آخر بالرد على هذه اللقطة، بمقطع فيديو آخر يظهر فيه الجناح البرازيلي وهو في حوار ودي مع يامال ويتبادل الضحكات مع نجم برشلونة الشاب عقب انتهاء المباراة.

وتأتي هذه اللقطة في ظل الهجوم العنيف الذي يتعرض له فينيسيوس، واتهامه باستفزاز الخصوم مما يؤدي لتعرضه إلى العنصرية والهتافات المعادية، حيث انتشرت له عدة لقطات من مواجهة إسبانيا، كانت أبرزها دفعه لإيمريك لابورتي نجم النصر السعودي، والذي خرج للسخرية منه عقب المباراة.