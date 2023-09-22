فيديو | المرمى خالٍ .. واحدة من أغرب لقطات كريستيانو رونالدو!

واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ كريستيانو رونالدو

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رغم دخوله الكلاسيكو أمام الأهلي بـ"قوة"؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أهدر أغرب فرصة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سجل هدفًا مبكرًا للنصر، في كلاسيكو الأهلي؛ وذلك في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة من زميله السنغالي ساديو ماني.

لكن.. بعد هذا الهدف بـ5 دقائق فقط، عاد الأسطورة البرتغالية، وأهدر فرصة سانحة لمضاعفة النتيجة، أمام المرمى الخال من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

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واستلم رونالدو، تمريرة رائعة من زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، تجاوزت ميندي داخل منطقة الجزاء؛ إلا أنه سددها في القائم، بدلًا من إسكان الكرة داخل الشباك الأهلاوية.

جدير بالذكر أن رونالدو، أظهر أفضل نسخة له في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ساهم في 18 هدفًا "تسجيل وأسيست"، خلال 13 مباراة فقط، قبل الكلاسيكو.

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