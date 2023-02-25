فيديو | "الله، الله، الله".. جنون سبيد بعد هاتريك كريستيانو رونالدو في ضمك

رد فعل جنوني من اليوتيوبر الأمريكي

حرص اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين واتكينز جونيور الشهير بـ"سبيد"، على متابعة تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة النصر أمام ضمك في دوري روشن للمحترفين.

رونالدو استطاع أن يسجل 3 أهداف "هاتريك"، لينجح في قيادة النصر لتحقيق الفوز على ضمك، واستمراره في صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين.

واستعرض سبيد عبر البث المباشر أهداف رونالدو التي سجلها في مرمى ضمك، مع رد فعله الجنوني بعدما سجل النجم البرتغالي الهدف الثالث له في المباراة.

سبيد علق على الهدف قائلًا: "يا له من هدف، إنه الأعظم"، وقام بترديد كلمة: "الله، الله، الله" مثلما كان يقولها معلق المباراة عيسى الحربين في تعليقه على هدف رونالدو.

ومن المعروف أن اليوتيوبر الأمريكي يعشق رونالدو ودائمًا ما يتابعه، حيث يقوم أيضًا بالاحتفال على طريقته "Siii" حينما يقوم بممارسة كرة القدم.