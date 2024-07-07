فيديو | الكلاسيكو يبدأ مبكرًا .. معركة بين نجوم ريال مدريد وبرشلونة بقمة البرازيل وأوروجواي!

شاهد المعركة التي نشبت بين نجوم البرازيل وأوروجواي

يبدو أن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة قد بدأ مبكرًا قبل أن يبدأ الموسم الجديد 2024-25، حيث ظهر ذلك خلال قمة البرازيل وأوروجواي في كوبا أمريكا.

ونجح منتخب أوروجواي في اقتناص بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي كوبا أمريكا، بعد التفوق على البرازيل بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 17 من زمن المباراة، قام رونالدو أراوخو مدافع أوروجواي وبرشلونة، بدفع إندريك مهاجم البرازيل ولاعب ريال مدريد الجديد وذلك في تعدٍ دون كرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الفور تحرك رافينيا نجم برشلونة والبرازيل للدفاع عن زميله إندريك، وقام بدفع أراوخو وأسقطه أرضًا، بسبب ما فعله مع زميله بالمنتخب.

يُذكر أن أراوخو قد تعرض للإصابة بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة، تسببت في عدم قدرته على استكمال المواجهة، ليتم تبديله على الفور.