فيديو | قبل الكلاسيكو .. جماهير الأهلي تستفز الهلال بـ"هتافات مسيئة"

ماذا فعلت جماهير النادي الأهلي؟..

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تعمدت جماهير النادي الأهلي السعودي، "إهانة" عملاق الرياض الهلال؛ بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي فاز (4-1) على ضمك، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليحافظ على مركزه الثالث في جدول الترتيب.

واحتفالًا بالفوز على ضمك.. أخذت جماهير الراقي تردد هتافات: "هاتوا الحرامي.. هاتوا الحرامي"؛ في إشارة إلى نادي الهلال، حيث الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين.

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ويستضيف الأهلي مساء يوم الإثنين القادم، نظيره الهلال، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكانت أزمة كبرى قد اشتعلت بين الأهلي والزعيم الهلالي، بسبب تأجيل الكلاسيكو، من موعده الأصلي إلى يوم السادس من مايو.

الإدارة والجهاز الفني وعشاق الأهلي اتهموا المسؤولين في الرياضة السعودية، بـ"مجاملة" الهلال على حساب فريقهم؛ وذلك من أجل إراحة الزعيم في دوري أبطال آسيا؛ حيث كان يرتبط وقتها، بمواجهة كبيرة أمام العين الإماراتي.

جدير بالذكر أن الهلال ودع دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة أمام العين (4-5)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

SHAHID