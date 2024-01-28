فيديو | الكشف عن كواليس إلغاء ركلة جزاء برشلونة المثيرة للجدل أمام فياريال

أحمد رفعت
Gerard Moreno Villarreal 2023-24Getty Images
الدوري الإسباني – الليجاBarcelonaBarcelona v VillarrealVillarreal

شاهد تفاصيل ما حدث في ركلة جزاء برشلونة أمام فياريال

أثارت ركلة الجزاء التي تم إلغائها لنادي برشلونة في مباراته أمام فياريال بالدقيقة 90 جدل كبير، وذلك بعدما عاد حكم المباراة مونويرا مونتيرو إلى تقنية "VAR".

وخسر برشلونة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، على يد فريق فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني، وذلك في هزيمة كارثية للبلوجرانا.

ونشر حساب الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر منصة "إكس" فيديو، للمحادثة التي تمت بين حكم الساحة مونتيرو وخايمي لاتري حكم الـVAR خلال مباراة برشلونة وفياريال.

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وطلب حكم الـVAR  من حكم الساحة أن يقوم بمراجعة لقطة ركلة الجزاء بعد أن احتسبها، لأن ذراع سانتي كوميسانيا لاعب فياريال ملتصق بجسمه.

وبعد مراجعة طويلة للقطة، وجد مونويرا أن ذراع سانتي كوميسانيا ملتصق تمامًا بجسمه بالفعل، ليتخذ قراره بإلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها لمصلحة برشلونة.

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