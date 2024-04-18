فيديو | بالقهوة العربي .. كريم بنزيما يحتفل بتأهل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

شاهد كيف احتفل بنزيما بتأهل ريال مدريد

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، على الاحتفال بتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على طريقته الخاصة.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي البطولة القارية، بعد تخطي مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونشر بنزيما عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو له وهو يحتسي القهوة العربي، مستخدمًا مقطع صوت يقول: "هذا هو مدريد".

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وعلى الرغم من أن كريم بنزيما ترك ريال مدريد في صيف 2023، إلا أنه مازال يُتابع فريقه السابق ويتفاعل مع انتصاراته.

ويستعد بنزيما حاليًا رفقة الاتحاد، لخوض مباراة الحزم المقبلة، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل.