فيديو | القدر ينقذ ميسي .. مشجع يلقي زجاجة مياه على ليونيل في ليلة ملاقاة النجوم!

ليونيل ميسي تألق وصنع هدفين وكاد يتلقى ضربة صعبة للغاية.

نجى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة كانت لتصيبه أثناء خروجه من ملعب مباراة فريقه إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

جاء هذا بعد أن كان ليونيل قد أمضى حوالي نصف ساعة في قلب الملعب عقب المباراة يلقي التحية على نجوم الفن والرياضة الذين حضروا المباراة بما فيهم أوين ويلسون وعائلته وجورجيو كيليني.

وأثناء خروج ميسي من الملعب ظهرت زجاجة مياه تم إلقاؤها من أعلى ومرت أمام النجم الأرجنتيني وارتطمت في إحدى حواجز الإعلانات.

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ميسي كان قد صنع هدفين في تلك المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثة أهداف لهدف، ليستمر حصد الفريق للنقاط ويصل للنقطة السابعة من أصل تسعة رفقة النجم الأرجنتيني.

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جدير بالذكر أن إنتر ميامي تقدم من المركز الأخير في الدوري الأمريكي نحو المركز الـ 14 وبفارق ثماني نقاط عن مراكز التأهل للنهائيات.