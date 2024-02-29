فيديو | "على طريقة الظاهرة" .. الفتح يستفز الأهلي قبل مواجهة السبت!

الفتح يستفز الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي

SHAHID

في مواجهة منتظرة، يستضيف الأهلي نظيره الفتح مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن قبل تلك المواجهة قام النموذجي باستفزاز جماهير الراقي!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر حساب نادي الفتح عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لهدف فيصل الجمعان في مرمى الأهلي، بعدما راوغ عبد الله المعيوف حارس الأهلي السابق.

وعلق نادي الفتح على الفيديو قائلًا: "على طريقة الظاهرة، الجمعان يراوغ المعيوف ويُسجل هدفًا رائعًا في مرمى الأهلي".

واستفز الفيديو جمهور الأهلي، حيث علق أحدهم قائلًا: "بتلقمون 4-0 السبت"، ورد آخر قائلًا: "قلها الحين منت ماخذنا محتوى نفس الدور الأول".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يُذكر أن نادي الفتح حقق انتصارًا تاريخيًا على الأهلي في الدور الأول بخماسية مقابل هدف واحد، ويسعى الراقي للثأر منه في مباراة الدور الثاني التي ستقام مساء السبت المقبل بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

SHAHID