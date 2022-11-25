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فيديو | الغترة والعقال .. الزي الرسمي لمشجعي كأس العام 2022

أحمد رفعت
10:27 ص غرينتش+2 25‏/11‏/2022
Deutschland Fans DFB Katar
الجماهير تُبدي إعجابها بالزي العربي في كأس العالم

تشهد منافسات كأس العالم قطر 2022 أجواء رائعة بين الجماهير الحاضرة لمساندة منتخبات بلادها، وذلك في البطولة التي انطلقت 20 نوفمبر الماضي، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتشهد قطر تواجد أعداد كبير من الجماهير، والتي جاءت لمشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم 2022، والذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت قناة "الكاس" القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اهتمام الجمهور المتواجد في قطر، بالزي العربي "الغترة والعقال".

وحرصت الجماهير على تقليد الزي العربي خلال تواجدها في قطر، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، وذلك عن طريق ارتداء الغترة والعقال، بمساعدة الجمهور القطري والعربي الحاضر في المباريات أيضًا.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، حيث تُقام 4 مباريات، بمنافسات المجموعتين الأولى والثانية بالمونديال.

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