فيديو | الغترة والعقال .. الزي الرسمي لمشجعي كأس العام 2022

الجماهير تُبدي إعجابها بالزي العربي في كأس العالم

تشهد منافسات كأس العالم قطر 2022 أجواء رائعة بين الجماهير الحاضرة لمساندة منتخبات بلادها، وذلك في البطولة التي انطلقت 20 نوفمبر الماضي، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتشهد قطر تواجد أعداد كبير من الجماهير، والتي جاءت لمشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم 2022، والذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت قناة "الكاس" القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اهتمام الجمهور المتواجد في قطر، بالزي العربي "الغترة والعقال".

الغترة والعقال.. اللباس الرسمي لمشجعي مونديال قطر 2022#كاس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/VqdV3K2OQH — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022

وحرصت الجماهير على تقليد الزي العربي خلال تواجدها في قطر، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، وذلك عن طريق ارتداء الغترة والعقال، بمساعدة الجمهور القطري والعربي الحاضر في المباريات أيضًا.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، حيث تُقام 4 مباريات، بمنافسات المجموعتين الأولى والثانية بالمونديال.