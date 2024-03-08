فيديو | أحلام العصر .. الظاهرة بقميص الأهلي وتوتي زملكاوي في قمة كأس مصر!

مفاجأة كبيرة في موسم الرياض.

شهدت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في قمة كأس مصر المقامة في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض عدة مفاجآت كبيرة.

أبرز تلك المفاجأت كانت تخص تقديم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للكأس في ملعب المباراة، الأول بارك.

لكن لحقها مفاجأة أخرى، حيث ظهر على يساره البرازيلي الظاهرة رونالدو دي ليما، أسطورة ريال مدريد وإنتر ومنتخب السامبا بقميص الأهلي.

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في المقابل ظهر على يسار المدرب البرتغالي النجم الإيطالي الكبير فرانشيسكو توتي أسطورة إيطاليا وروما.

جدير بالذكر أن الأهلي يلعب النهائي بعد التفوق على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما يلعب الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.