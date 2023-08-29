فيديو | بعد السقوط أمام النصر .. ثنائي الشباب يستنجد لحل الأزمة وجلب نجوم كبار!

تصريحات مثيرة من ثنائي الشباب بعد ديربي النصر

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اعترف هتان باهبري وحسين القحطاني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بـ"استحقاق" النصر، للفوز الكبير في ديربي الرياض، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر فاز (4-0) على الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

القحطاني صرح بعد المباراة لشبكة قنوات "SSC الرياضية"، بأن الظروف التي يتعرض لها النادي، من حل مجلس الإدارة وعدم إبرام تعاقدات جديدة، أثرت على الفريق، في ديربي الرياض.

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وقال لاعب الشباب: "نحاول أن نبعد أنفسنا عن كل الأمور الإدارية.. ولكننا لا نستطيع على الرغم من ذلك؛ حيث تأثرنا ذهنيًا، ما أدى إلى ارتكابنا العديد من الأخطاء أمام النصر".

وأضاف حسين القحطاني: "هذه ليست شماعة لتعليق الأخطاء.. لكن هناك فوارق كبيرة بيننا ونادي النصر، الذي يملك نجومًا محليين وأجانب على أعلى مستوى".

أما باهبري.. أكد على أن تعادل الشباب مع النصر (0-0)، في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ كان بسبب إرهاق نجوم العالمي، ولعب المنافس في الشوط الأول، بالبدلاء والرديف.

وتابع لاعب الفريق الشبابي: "لكن في مباراة الليلة، عندما لعب النصر بكامل نجومه، اتضحت الفوارق الكبيرة للغاية، بينهم وبيننا".

وطالب هتان باهبري، بإنقاذ نادي الشباب، والتعاقد مع نجوم عالميين كبار، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية، حتى يستطيع الفريق، المنافسة في المباريات.

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