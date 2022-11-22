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فيديو | دموع ومواساة .. زوجة رينارد وضغوطات المباراة التاريخية أمام الأرجنتين

زهيرة عادل
10:24 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Herve Renard & his wife
فيفيان دياي زحفت وراء زوجها لدعمه في بداية مشواره في كأس العالم قطر 2022

حضرت أسرة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، المباراة التاريخية اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب الأرجنتيني، من مدرجات استاد لوسيل.

كتيبة المدرب الفرنسي حققت فوزًا تاريخيًا أمام منتخب التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوارها في كأس العالم قطر 2022.

وحرصت السنغالية فيفيان دياي؛ زوجة رينارد، على دعمه من المدرجات، رفقة والدته، خاصةً في ظل الضغوطات الكبيرة التي كانت موضوعة على المدرب من وراء هذا اللقاء.

وزرفت فيفيان الدموع فرحًا بعد نهاية اللقاء، وسط محاولات من والدة رينارد لتهدئتها.

يذكر أن الأخضر السعودي يلتقي بمنتخب بولندا في المباراة المقبلة، في 26 من نوفمبر الجاري.

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