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فيديو| السخرية من هاري ماجواير تصل إلى البرلمان الغاني!

أحمد مجدي
5:06 م غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Harry Maguire England
قلب دفاع منتخب إنجلترا يثير الجدل على بعد ملايين الكيلومترات

السخرية من قلب دفاع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد هاري ماجواير لم تعد في الملعب فقط، بل إنها وصلت إلى البرلمان الغاني نفسه، فكيف حدث ذلك؟.

رغم أن ماجواير ودفاع إنجلترا يقدمون بطولة جيدة للغاية ولم يستقبلوا في كأس العالم 2022 إلا هدفين في دور المجموعات، إلا أن هذا لم يكن كافيًا ليحمي ماجواير من سخرية على بعد ملايين الكيلومترات.

نائب البرلمان الغاني إسحاق أدونجو كان ينتقد السياسات الاقتصادية والمسؤولين عنها في جلسة بالبرلمان، فألقى بمثال هاري ماجواير.

وقال أدونجو: "هناك لاعب في إنجلترا يدعى هاري ماجواير يلعب لمانشستر يونايتد، إنه مدافع، يلقي بجسده في كل مكان كما لو كان الأفضل في العالم، لقد ذهب مانشستر يونايتد لشرائه وأصبح أكبر مشكلة في قلب دفاعه وبدأ في تقديم تمريرات للخصوم".

وأضاف: "لدينا في هذا البلد اقتصاد ماجواير، سياسة ماجواير تلك موجودة لدينا في الاقتصاد وأمثال ماجواير يلقون محاضرات في الجامعة، سيدي رئيس المجلس لماذا منحنا ماجواير ليكون في قلب دفاعنا؟ لقد أصبح عدوًا لنا!".

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