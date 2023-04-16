فيديو | الروح الرياضية تحكم .. نجم بران يفرط في هدف بسبب إصابة الخصم!

لا شيء يسمو فوق الروح الرياضية.

شهدت مباراة الجولة الثانية من الدوري النرويجي بين أود وبران موقفًا سمت فيه الروح الرياضية فوق كل شيء آخر في الملعب.

كانت الدقيقة حوالي الـ 71 عندما حصل اللاعب براد فين مهاجم بران على فرصة سانحة للتسجيل، حيث كاد ينفرد بالمرمى والمراقب الوحيد له سوندر سولهولم بدأ في الإبطاء من ركضه.

وبدلًا من استغلال الفرصة والذهاب نحو حارس المرمى في هجمة خطيرة للغاية في وقت كان فريقه متأخرًا بهدفين نظيفين فضل فين أن يعلي الروح الرياضية ويتوقف عن اللعب.

سولهولم تم تبديله بعد تلك اللعبة بالفعل حيث عانى من إصابة في الفخذ، وتم استئناف المباراة لتنتهي بنفس النتيجة بفوز أود بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن أود يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري النرويجي بأربع نقاط، بينما يأتي بران في المركز السادس بثلاث نقاط.