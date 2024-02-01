فيديو | "الراحة ممنوعة مع جيسوس" .. مدرب الهلال يفاجئ كوليبالي بعد الوداع الإفريقي

مكالمة "شيقة" بين جورج جيسوس وخاليدو كوليبالي..

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"لماذا كل هذا النجاح الذي يحققه نادي الهلال السعودي مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؟".. سؤال يطرحه الكثيرون، وربما تكون الإجابة عليه؛ في تلك المكالمة التي جرت بين المدرب ومدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي.

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كوليبالي ودع مع منتخب بلاده السنغال، بطولة كأس أمم إفريقيا من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام كوتِ ديفوار بضربات الجزاء؛ ليفقد لقبه الذي حققه في النسخة الماضية.

وانتشر مقطع؛ يظهر جيسوس وهو يجري "مكالمة فيديو" مع مدافعه السنغالي؛ حيث طالبه بالعودة إلى الفريق الأزرق سريعًا؛ لأن هذا الأمر مهمًا للغاية.

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وشدد المدير الفني البرتغالي، على خاليدو كوليبالي بـ"عدم الراحة"، خلال فترة الإجازة الممنوحة له، بعد نهاية مشواره مع منتخب السنغال، مطالبًا إياه بمواصلة التمرين والجري.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "منفردًا"، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ودور الـ16 بالمسابقة الآسيوية.

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