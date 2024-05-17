فيديو | الديربي يشتعل .. جماهير الهلال تسخر والنصراويون ينتقموا بـ"رائحة علي البليهي"

هتافات تشعل أجواء الديربي..

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اشتعلت معركة "هتافات" بين جماهير الهلال والنصر، بمدرجات ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ على هامش ديربي المملكة الكبير.

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النصر يستضيف الهلال، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو ديربي "تحصيل حاصل"، بعد أن ضمن الزعيم، التتويج باللقب رسميًا، في الموسم الرياضي الحالي.

جماهير الهلال بدأت معركة الهتافات؛ عندما أخذت تردد "الآسيوية صعبة قوية"؛ في إشارة إلى فشل الغريم النصراوي، في تحقيق لقب دوري الأبطال - حتى الآن -.

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ومن ناحيتهم.. النصراويون انتقموا من الهلاليين، بـ"السخرية" من نجمهم الدولي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

ورددت جماهير النصر المتواجدة في المدرجات؛ هتافات: "ريحة بصل يا بليهي"؛ في سخرية من تصريحات مدافع الزعيم الهلالي، الذي قال إنه كان يضع بصل في ملابسه؛ لإبعاد المهاجمين عنه، بسبب الرائحة.

جدير بالذكر أن الهلال والنصر، يلتقيان مجددًا في نهاية الشهر الجاري؛ ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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